Mirta Tundis: "Alberto Fernández es el que va a mandar pero si no es así, me iré a mi casa"

Mirta Tundis.mp3







Mirta Tundis, Diputada Nacional por el Frente Renovador, habló con Luis Novaresio sobre la promesa de campaña de Alberto Fernández de que los medicamentos para los jubilados sean totalmente gratuitos.





Repasá las frases de la nota





-"Hay cuatro medicamentos gratuitos que le dan a los jubilados, y depende de una ambiental y en caso que necesiten más se deben autorizar en la UGL del distrito. Antes eran 5, ahora cuatro para enfermedades crónicas"



-"Administrando bien el instituto para dar medicamentos gratis es el PAMI; que tiene una estructura muy grande y es algo que yo le planteaba a Marcos Peña en la Cámara, históricamente tenía la cuarta parte de esa estructura que hoy lo hace inviable a la hora de entregar un derecho a alguien, porque pasa por cincuenta mil oficinas. Es cierto que es un gasto importante y que hay que controlarlo, porque no hay auditorías"



-"El tema que si no controlas se escapa, cualquier prepaga no te permite tomar los medicamentos que tengas"



-"En el 2017 cambiaron la formula de movilidad porque el Gobierno necesitaba reducir el gasto, se lo quitaron el sistema para dárselo a la gente. Hay juicios por la mala liquidación de la formula. Hoy los jubilados detrás de la inflación. Yo insisto en lo que se pierde, se debe hacer una formula equitativa, en base a la recaudación, inflación"



-"No estoy al lado de Cristina Fernández, yo estoy con Alberto Fernández, Sergio Massa. Somos un espacio de coalición, como Uruguay, se unen para sacar el país adelante. Alberto Fernández va a mandar. Hay 12 puntos que Sergio Massa firmó con Fernández, no vamos a avalar los hechos de corrupción"



-"La ley de imprescriptibilidad no la quiso firmar Pichetto que está con Mauricio Macri, el que no le sacó los fueros a Cristina Fernández fue Pichetto y está con Macri"



-"Yo tengo dos años más de mandatos, si no manda Alberto Fernández me voy. Este Gobierno no trató ninguno de mis proyectos"