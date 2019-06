Mirta Tundis: "Hay que buscar un gran frente opositor pero mi límite es Cristina"

- "Comenzamos los diálogos, no hay una definición del Frente Renovador: cuando uno construye una casa no sabe cómo queda hasta que termina de construirla".



-"La intención es armar una nueva mayoría para ganarle al gobierno de Cambiemos, donde pueden estar todos o no. Necesitamos un gran frente opositor, hay que asegurarse ganarle a Mauricio Macri".



-"Hay diferentes sectores, radicales, socialismo, yo siempre dije que mi límite era Cristina Fernández, aunque tengo buena relación con muchos kirchneristas con quienes se pueden dialogar, Daniel Filmus, Juan José Gioja, pero personalmente me gustaría tener un frente donde todos pensemos de la misma manera y no haya en las mochilas ninguna causa judicial".



- "Ha remos lo mejor para el espacio político, más allá de lo personal, voy a estar donde esté Sergio Massa, que es el conductor".



-"A Cristina Fernández no le corresponde cobrar pensión por viudez o pensión por ex presidente, porque es pensión vitalicia y no son compatibles".