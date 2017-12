Mirta Tundis: Reforma Previsional "Esto es malo para los jubilados"

Mirta Tundis - diputada 19-12.mp3

"Sentí mucha indignación de lo que pasó afuera del Congreso, una jubilada me entregó una carta diciendo que tenía miedo, no pudo expresarse porque había grupos violentos."-"Vimos como le pegaron a un señor que estaba sólito, una fuerza poco profesional que no sabe contener a los violentos y esto indigna."-"A la noche vimos el cacerolazo de la gente que se expresó y no eran destituyentes, ni convocados, la gente se expresó sola, y zonas donde el Presidente Mauricio Macri ganó."-"En el Congreso vimos diputados que no le tembló el pulso para aumentarse el viático que hacía cuatro años que no se aumentaban y le rebajaron el sueldo a los jubilados."-"Criticaron las presiones y la escribania del kirchnerismo e hicieron lo mismo. Se condiciono a los gobernadores, la presión y la extorsión."