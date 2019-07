Murió Fernando de la Rua y así lo recordó Graciela Fernández Meijide

Graciela Fernández Meijde.mp3







Graciela Fernández Meijide, ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rua.





Repasá las frases de la nota





- "Lo lamento por él y su familia. Mucho más no puedo decir. Hace mucho que no lo veía. Estaba enfermo. A veces me comunicaba con Inés Pertiné, su mujer"





- "Fue una época muy intensa, tratando de construir un partido alternativo, moderno"





- "Cuando se ganó fue un momento de excitación donde se pensaba que se podían hacer cambios importantes pero nos estaba el problema de la economía"





- "No sé si estaba dominado pero sí que había un mundo con exigencias"





- "No sé cómo quedará Fernando en la historia pero era un hombre muy recto, alejado de cualquier cuestión del aprovechamiento del poder como beneficio personal y muy respetuoso de sus decisiones"