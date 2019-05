Natalia de la Sota: "No imagino a Schiaretti como candidato a Presidente"

Natalia de la Sota.mp3







Natalia de la Sota, legisladora electa por Hacemos por Córdoba, habló con Luis Novaresio sobre al triunfo del espacio de Juan Schiaretti y descartó que el Gobernador pueda ser candidato a Presidente.





Repasá las frases de la nota





"Es una mezcla de sensaciones. Por un lado muy contenta, porque hemos trabajado mucho. Ha sido duro recorrer la provincia. Esta provincia es grande. Ha sido una elección difícil, distinta. Una mezcla de emociones encontradas fuertes".



"No imagino a Schiaretti como candidato presidencial porque lo ha dicho él. Me parece que lo dejó muy claro anoche, antes. Esto fue una elección provincial. Los cordobeses somos medios celosos de la patria chica".



"Sin duda Schiaretti va a tener un rol importante, pero hay que dejarlo en lo provincial".



"Cuando sepa quienes son los candidatos veremos a quien voto. Pero todavía no están los candidatos".



Respecto al insulto de Carrió a su padre:



"Fue inesperado, feo, triste. Me queda el enorme cariño con el que reaccionaron los cordobeses y los dirigentes a nivel nacional".