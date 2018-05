Néstor Roncaglia: "Creo que hay puerta giratoria en la justicia argentina"

Néstor Roncaglia - Jefe de la policía federal (móvil) 02-05.mp3

"Es un convenio entre el Estado y Santa Fe, son Fuerzas Federales que tienen la obligación de colaborar con los Gobiernos provinciales. Por hechos violentos que se dieron en Santa Fe se decidió el traslado de las fuerzas, se colaborará con las fuerzas provinciales"-"El narcotráfico viene de la mano de hechos de violencia, pelea por el territorio, es grave y no se puede mirar de costado."- Despenalización de estupefacientes: "El contexto actual no está dado. Hoy nadie va preso por consumo de dro ga."- Copamiento de la policía de San Justo: "Me sorprende que un grupo de delincuentes se haya atrevido, tiene que ser un llamado de atención al arco político y las Fuerzas, es una obligación nuestra ocupar la calle con la ley bajo el brazo"-"El tema de la inseguridad es de todos, la policía es la que tiene la obligación de velar por la seguridad de todos, pero necesitamos el apoyo de la Justicia y el Poder Ejecutivo. Tenemos una asignatura pendiente de brindar más seguridad."- "Si una persona es detenida y en el prontuario tiene 10 antecedentes, quiere decir que la policía intervino y la Justicia resolvió la situación procesal. Si tiene antecedentes es porque la policía dio resulta. A veces da la impresión que hay puerta giratoria. La Justicia tiene que ver que la que clama por seguridad es la sociedad."AUDIO DE LA NOTA