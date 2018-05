Néstor Segovia y la posibilidad de un nuevo paro general de subtes

Néstor Segovia - Metrodelegado 23-05.mp3

"Estoy mejor, yo no sentí que la presión estaba alta, pero en la comisaría me tomaron la presión y tenía 12-18."-"Hoy habrá servicio normal de subte y levantamiento de molinetes de 10 a 12hs."-"Estamos esperando que el Gobierno de la Ciudad deje su capricho y llame a los trabajadores que representamos el subte."- La Corte dijo que los metrodelegados no son un gremio: "Me gustaría darte el fallo de la Corte, que no dice que no somos gremio, sino que nos manda a concursar con la UTA, eso significa que la UTA se debe presentar en el Ministerio de Trabajo"-"el Gobierno de la Ciudad, que ensucian la cancha"-"YA nosotros la UTA nos echa por eso hicimos un gremio, somos mayoría en el Subte y el Gobierno sigue con ellos"-"Nosotros hacemos reclamos dos por líneas para que los pasajeros tengan alternativas""Nosotros representamos a los trabajadores, los dueños del Subte son el gobierno de la Ciudad, ellos deben hablar con Metrovías."-"Nosotros nunca quisimos parar el subte totalmente, paramos porque metieron presos delegados. Esto se soluciona discutiendo las paritarias como corresponde."