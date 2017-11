Nicolas Dujovne - Ministro de Hacienda 03-11.mp3

Detención de Boudou: "Es una decisión de la justicia, debe actuar, y mejor es no opinar. Da lastima que la justicia no sea rápida, celebro que ahora se mueva rápido."- "Los países que más crecieron no fueron los que tienen recursos naturales, sino lo que lograron hacer sistemas que permitieron la inversión y la seguridad jurídica, es fundamental para la defensa de los derechos."-"No hablé con nadie del Gabinete, hoy tengo que ver a Mauricio Macri"- Productores de los vinos y la cerveza sobre la reforma impositiva: "Yo veo un fuerte apoyo en la reforma impositiva, tenemos criticas de algunos sectores que hablaremos."-"Los economistas, tributaristas y cámaras empresari ales creen que debemos avanzar en esta reforma para salir del estancamiento y generar empleo."-"La reforma tiene muchas cosas, tiene medidas que hacen a la competitividad, crear empleo, medidas que tienden a la igualdad, para la gente es la reforma porque avanza contra la informalidad. Nuestro objetivo es bajar la pobreza."-"No es la teoría del derrame, estamos tratando de generar empleo de calidad, queremos que estén iguales los autónomos y los que están en relación de dependencia. Se tratará de destrabar la economía argentina"-"La reforma se aplica gradualmente durante 5 años. Es un estimulo a la inversión para las empresas. El empleo está creciendo hoy. La Argentina hoy ya está creciendo."