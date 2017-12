Nicolas Massot - Presidente de Cambiemos en Diputado 15-12.mp3

"A las 13.30hs nos reuniremos el Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior, Gobernadores y diputados para insistir en buscar una salida legislativa a los incidentes ocurridos ayer. Sería el lunes."-"Vamos a agotar la instancia legislativa. Los diputados que están en contra de la ley buscan el camino de la violencia en el recinto y eso es inmanejable."- Un DNU es un disparate: "Yo soy economista, pero el Ministro de Justicia, el procurador de Tesoro..., acá no hay un problema de constitucionalidad, este tema no está vedado por el DNU."-"Nosotros queremos hacerlo a través del Congreso, ahora hay una necesidad y urgencia cuando hay un pacto fiscal firmado, media sanción del senado, quórum, dictamen de comisión y te lo voltean energúmenos diputados transformados en violentos."-"Nosotros ganamos las elecciones y ayer por la intolerancia del Movimiento Evita, el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda no se pudo tratar"- Por qué bajaron si no tenían los números?: "Hubo quórum y dos o tres veces a lo largo... la violencia se dio porque esto avanzaba. Iban a agarrar a los que se sentaron."- Fue lógico el procedimiento de seguridad?: "Uno lamenta lo que le pasó a los colegas y a las personas que fueron heridas, como también a los comerciantes que les rompieron los locales o quemaron los autos. Todos los procedimientos incorrectos serán sancionados."-"Ayer no vi un sólo jubilado convocado espontáneamente, seguramente lo hay. Ayer había grupos violentos que querían buscar problemas.&qu ot;-"Los diputados salieron del Congreso a instalar mentiras, Monzó y yo salimos a buscar a los diputados para que entren. A Emilio Monzó lo corrieron a trompadas. Muchos diputados presionaron a gendarmería."- Vos me decis que 50 tipos son equiparables a tres mil gendarmes con gases y balas?: "Yo no sé cuántos había, había gente dispuesta a vaya saber uno qué. El Frente para la Victoria quería meterlos en el Congreso."-"Por muchos años más discutiremos lo que ocurre en las manifestaciones callejeras."- Ustedes se quejaban de la intolerancia del Kirchnerismo en los proyectos, ustedes hicieron lo mismo: "Acá no se le mete la mano en los bolsillos a los jubilados. Esto arrancó hace dos meses, se hizo un pacto con los gobernadores, fue al Senado, se trató dos días, se dictaminó, se dio me dia sanción. Hace tres semanas que lo discutimos en Diputados, tuvo dictamen de comisión y adelantamos la sesión porque veíamos que se estaba gestando violencia. No se puede decir que no hubo debate"- Cuánto modificaron del proyecto?: "No había mucho, se aprueba o no"Luis Novaresio, conductor: "Eso es kirchnerismo. Elisa Carrió dijo que se iba a dar una compensación a los jubilados, eso muestra que pierden."Nicolas Massot, diputado: "Decir que le sacamos la plata a los jubilados no es cierto. La Anses representa la mitad del gasto público. Los últimos 20 años se financió al Anses con los impuestos. Se le saca la dinero a la deuda publica y a la inflación. No hay plata."-"El año que viene no lo sabe nadie."Luis Novaresio, conductor: "El Gobierno dice que los jubilados gana rán más. Elisa Carrió dijo que van a hacer una compensación y eso es porque ganarán menos los jubilados"Nicolas Massot, diputado: "La compensación es por la transición, no porque ganarán menos. Sólo cobran menos el mes de la transición."Luis Novaresio, conductor: "Hubo otros proyectos que no se escucharon, te escuché a vos cerrando la comisión. Vos decis como están a los gritos cerramos la comisión, como hay violentos sacamos DNU, eso se llama no ser respetuosos de la Constitución."Nicolas Massot, diputado: "Es ejercer la autoridad. No es contra de la Constitución."-"Nosotros tuvimos quórum, lo que no pudimos fue evitar que 20 violentos no dejen hablar."-"El DNU no es una amenaza, es una herramienta valida que no descartamos utilizarla. Hoy nos reuni remos para definir una nueva reunión."- Te parece tres mil policías para 20 violentos?: "Me parece que había más de 20 encapuchados ayer, vi organizaciones políticas buscando tumbar la sesión."-"Esta gente no quiere negociar, ellos quieren que al Gobierno le vaya mal para volver ellos."- El kirchnerismo quiere voltear a Mauricio Macri?: "No tienen la capacidad de voltear a nadie, ellos quieren que no saquemos el país adelante."- Cabe decir que el proyecto es malo: "Que el proyecto sea bueno o no se discute charlando"