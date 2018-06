"No es metáfora que puedo terminar con un tiro en la cabeza"

El fiscal federal habló con Luis Novaresio y afirmó que "no es metáfora pensar que pueda terminar con un tiro en la cabeza, porque tuve denuncias, apartamientos, recusaciones y ahora con una causa inventada"























-"Me siento perseguido; es algo que vengo diciendo desde hace tiempo, avisé a mis superiores y la escalada ha llegado al nivel que me han inventado una causa".



-"Con una cuestión que no tiene ningún tipo de soporte técnico, me han colocado como imputado para humillarme y para disciplinarme, en un expediente que hace dos años el fiscal pidió que lo archiven por inexistencia de delito".



-"Es una situación dificil, dificil trabajar, sostener el grupo humano. Esto se da en el momento en que estábamos avanzando con el expediente Odebrecht. Estoy tratando de ver cómo sigue esto."



-"No sé quién me persigue, pero desde hace dos años mi trabajo se transforma en una denuncia contra mí. Estuvimos trabajando en expedientes muy sensibles, como el de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Marcos Peña, Daniel Angelici, Julio De Vido, José López, Jorge Rodriguez, Odebrecht y la Time Warp, en el marco de una fragilidad institucional que asusta, porque uno termina solo e imputado en un expediente injusto e ilegal. Nunca me imputan por ser un coimero, trafico de influencia, sino que siempre me critican por trabajar rápido y generar un producto."



"No es muy loco, además yo escribí un libro critico del Poder Judicial. Acá siempre se trata de meter la basura de bajo de la alfombra. No soy yo, sino que es un país colonizado por instituciones de intereses privados, corrupción, entonces causa problema investigar"



-"No es metáfora pensar que puedo terminar con un tiro en la cabeza, porque tuve denuncias, apartamientos, recusaciones y ahora con una causa inventada, que se inventa en la justicia federal, qué puedo esperar, no soy tonto. En este momento estoy imputado en una causa inventada"



-"Yo me aferro a que cuando tuve el accidente con la bicicleta, fue un accidente, y no un mensaje, igual no descarto nada"



-"Las pruebas son el insumo menos usado para resolver los casos en Comodoro Py"



-"En Argentina estamos en una especie de libertad vigilada, la indiferencia de la sociedad civil lo alimenta"