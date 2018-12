Luis Naidenoff, Senador Nacional por Cambiemos, habló en Novaresio 910 y dijo que "La primera reacción ante la denuncia contra el senador Juan Carlos Marino es sorpresa; en segundo lugar, me parece positiva la actitud del senador de no solo estar a disposición de la Justicia sino también de ofrecer todo lo que se pueda ante tamaña acusación para el ejercicio de su propia defensa".



Además, agregó que "Estamos viviendo una circunstancia muy particular con este tipo de denuncias; y el senado debe tener una actitud muy contundente que no estamos bajo defensas corporativas, pero también queremos garantizar un criterio básico de investigación y de celeridad en la investigación, sobre todo por algunas cuestiones que el senador dará a conocer en su momento, que tienen que ver con la causa y que no me corresponde a mí expresarlas"

Sobre el posible pedido de desafuero, dijo que "No es necesario el desafuero, la investigación judicial está garantizada. Si el senador lo hace es como un gesto político ante la condena social anticipada, entonces te quedan gestos de esas características."



"Ahora la pelota está en los jueces y fiscales. Yo hablé con Juan Carlos Marino, lo conozco hace años. Él está destruido, tenes familia, hijos. Hay una causa, una denuncia y más allá de ser compañeros nosotros no tenemos espíritu corporativo, pero espero celeridad en la investigación." , finalizó.