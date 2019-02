"No hay ninguna duda que esta chiquita está enmarcada en la Interrupción Legal del Embarazo"

Adolfo Rubinstein.mp3







Adolfo Rubinstein, Secretario de Salud de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "No hay muchas palabras para definirlo, es una situación terrible, un horror. Más allá de la violación, abuso intrafamiliar, subre una segunda victimización a partir de todo este proceso de dilatación, trabas, barreras. Esto no debe pasar"





Además, dijo que "Esto se comprende dentro de la causal que está aprobado en el código penal, confirmado por el fallo Fal. Esto no debió haber ocurrido. Se debe garntizar la privacidad de la nena. Ayer escuchaba una nota de los médicos, casi me pongo a llorar."





"Esto genera temor a represarias, a estigmatización. Esto afecta a la conducta de los profesionales.", agregó.





Sobre la responsabilidad del Gobernador Manzur y la Ministra de Salud, dijo que "Esto le corresponde a los diferentes actores. Yo lo que le puedo decir es que me puse en contacto con las autoridades sanitarias de Tucumán. Comparto las angustias que se dieron. Esto lo que genera es un estado de paranoia enorme en todos los actores sociales. Esto es lo que no hay que hacer."





Finalmente, afirmó que "Ayer escuché el relato de los médicos. La objeción de conciencia es atendible, lo que no puede ocurrir es que en una institución pública no haya ningún profesional que pueda hacer la práctica habilitada por la ley. Hablamos de una chiquita que tenía una hipertensión grave. ¿Cómo no se la va a atender? "