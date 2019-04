"No hay un desplome de las ventas pero esta segunda parte de abril está siendo muy difícil"

Juan Vasco Martinez.mp3







-"Nosotros tenemos la expectativa que el lunes estén los precios esenciales, sabemos que hay productos que están en fase de producción. Sabemos que algunos tienen fecha el 7 de mayo, pero se está haciendo todo el esfuerzo como para que el lunes esté completo el listado de Productos Esenciales, con la nueva señal ética que dispuso la secretaría de Comercio"



-"Del propio listado surge que al momento de su publicación había productos en proceso de producción. Nuestra participación en la elaboración del listado fue solamente plantear a la secretaría de Comercio que se garantizará el abastecimiento; la lista fue confeccionada por la secretaría y los proveedores; a nosotros nos llegó el listado con los precios de venta finales y nada más".



-"No tenemos una noticia oficial de que vayan a existir demoras en el suministro de la leche de SanCor y Mastellone".



-"Las ventas siguen con la tendencia negativa, esto ya viene desde hace un año o más. La situación es muy dificil, ahora se está tratando la ley de góndolas en el supermercado, que ignora hechos de la realidad del sector pymes y los supermercadistas"



-"Venimos con una tasa de caída del empleo del 4 por ciento, la cadena lo que hace es no reponer las vacantes, cuando renuncian o se jubilan no se reemplaza para conservar los puestos de trabajo formales".