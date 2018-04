-"Esta madrugada y anoche la fiscal Garibaldi y su equipo realizaron tres allanamientos y detuvieron a una persona que se la conocía en el delito de grooming, que es un acto preparatorio a un abuso."



-"Es una situación muy amplia por los casos abarcados en Independiente, además de la inexistencia de una organización, pero hay cierta vinculación entre las personas que se están investigando."

-"También se secuestraron elementos, que no puedo decir."-"No hay una organización, sino vinculaciones. No tiene estructura piramidal, los presuntos autores de los delitos tienen una relación horizontal. Los vínculos son de carácter social"-"En este caso la investigación se orienta al delito de groomimg que puede llevar a otros delitos"-"Se allanó un hotel alojamiento pero no puedo decirte si se secuestraron videos."

conte.mp3