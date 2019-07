"No hemos bajado ninguna vacuna del calendario"

-"Nosotros tenemos 20 vacunas en el calendario de vacunación y no hemos bajado ninguna. Nosotros compramos las vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud, que lo compra a laboratorios internacionales para lograr un buen precio a Latinoamérica"



-"Tenemos todas las vacunas de las 20 del calendario en las dosis que corresponde, y las distribuimos como corresponde, ahora toca las del siguiente trimestre. Están todas las vacunas compradas y pagas de acá a fin de año"



-"No se bajó la cantidad de presupuesto. Las vacunas se pagan en dólares, si bien el presupuesto es en pesos. Hemos cambiado el sistema de vacunación, por ejemplo hay una vacuna combinada que permite comprar menos dosis de Sabin. Por otro lado, se calcula la cantidad de nacidos"



-"Hubo problemas en las entregas a nivel mundial por un laboratorio"



-"La nota de Página/12 no refleja todo. Nosotros a las 24 jurisdicciones del país repartimos las vacunas que nos piden por trimestre. La vacuna llega de afuera, pasa por Aduana y la pasamos a las jurisdicciones, ellos las distribuyen"



-"La vacuna menveo tiene inconvenientes, es contra un tipo de meningitis, y hay inconvenientes a nivel mundial. Nosotros ya las compramos, hablamos con Glaxo"