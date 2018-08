-"No me mandó nunca el Papa a hacer nada."

-"Desde el año 2001 comencé a militar con el grito de que se vayan todos, estoy convencido que el sistema de partidos en Argentina está putrefacto; tiene cloacas como financiamiento que lo hacen un limitante para el desarrollo integral del país, pero también sé que todavía no se inventó ningún sistema mejor que la democracia representativa, y que el problema del sistema de partidos y el de la corrupción, a estos niveles de estructuración, son problemas políticos"



-"Claudio Bonadío no está capacitado, no tiene legitimidad ni interés en resolver el problema de la corrupción. No me cabe la menor duda de que, más allá que exista una base fáctica real de hechos delictivos en esta causa, hay un alto componente político, en el sentido de orientación del proceso judicial hacia el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Fernández. Esta causa parece armada por los corruptos, tiene una cantidad de nulidades que cualquier Tribunal la tiene que tirar para atrás."



-"Los arrepentidos por miedo dicen verdades a medias que se utilizan. No creo que nadie piense que es una causa parcial, sin ningún rasgo político."



-"La corrupción es como el narcotráfico, agarras un narco y listo, y por lo general la policía agarra un narco para beneficiar al otro. Hay un intento de concentración del sistema político que atenta contra la vida democrática de la Argentina. La lección que nos dejó el que se vayan todos, es que no se van porque no hay una alternativa superadora"



-"Lo único que pasó e s que desapareció el radicalismo y desapareció la oposición, facilitando lo que pasó con el Gobierno anterior. Ahora con perfume a legalidad se quiere sacar una fuerza política. Además no hay propuestas para resolver la corrupción"



-"La corrupción política no es patrimonio sólo de Cristina Fernández, yo tengo compañeros que están como aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal y yo no creo que María Eugenia Vidal sea jefa de una asociación ilícita, sino que es la jefa de una facción política, que hubo financiamiento irregular. Los cuadernos son un financiamiento irregular."



-"Todos sabíamos que el financiamiento de la política es una mugre; estoy seguro que ni María Eugenia Vidal ni Cristina Fernández se meten en eso porque es incompatible con sus personali dades".



-"Las empresas tienen una dependencia económica con la política. No se puede reducir el análisis de cualquier dirigente político de relevancia (Mauricio Macri, Vidal o Cristina) a cómo se manejaron los retornos de la obra pública, porque es una reducción eticista".



-"Cómo Bonadio resuelve de las derivaciones de los que buscan el caos de la Argentina?. Si todos los políticos son corruptos gobierna Bonadio."



-"No me mandó nunca el Papa a hacer nada."



-"Primero Cristina Fernández era una marioneta de Néstor Kirchner, después que era autoritaria. Después que manejaba el Ministerio de Julio De Vido. Yo sé que había confrontaciones internas entre la Cámpora y los ministerios, como ahora"



-"Es imposible que Cristina no sepa que había formas de re caudación irregular, pero eso no la hace jefa de una asociación ilícita ni en términos jurídicos ni políticos,sino Mauricio Macri también es jefe de una asociación ilícita, igual que María Eugenia Vidal, que Sergio Massa, que Miguel Ángel Pichetto o nos vamos a creer que los Partidos políticos se financian vendiendo comida"



-"El cambio de la política viene de la política, no de Bonadio. No me gusta el revanchismo de un sector, ni la ambición de otro sector"



-"Para mí es una mafia la justicia."



- Allanamientos a Cristina Fernández: "El tema de los allanamientos en las casas de Cristina Fernández es una escena de la humillación publica, para alimentar el morbo de un sector de la sociedad"



-"Yo creo que hay una consp iración regional." Analizan el caso de Lula Da Silva.



-"Todo el sistema política financia de la corrupción."



"Entonces hay que tener la ley pareja, si no hay revancha. El tema es que justo se investiga a los que no están en el Gobierno, el DNU de Mauricio Macri para el blanqueo de su familia será investigado el próximo gobierno y lo van a querer meter preso"



"Hay contradicciones en todo el sistema político."



-"Hay que pensar a la política como un servicio."



-"Yo propongo que haya una especie de la Conadep de la Corrupción, diferentes jueces que evalúen todo, que sea un proceso democrático, pero no en medio de un proceso electoral y se combata la corrupción. Esto no es justicia porque es para un solo lado."



-"Los senadores que hoy levantan la mano es para perjudicar a alguien, muchos peronistas que lo harán forman parte de esto."