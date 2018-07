REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





Lo peor ya pasó?: "En algunas cosas esperemos que sí, en otras no. El nivel de actividad, impacto en la calle, que se sienta la caída del salario real, de los créditos está por venir. Esperemos que en la turbulencia cambiaria no tengamos lo que pasó en marzo- abril y mayo porque el tipo de cambio llegó a 30 pesos. La pesadez de la calle va a seguir, y será más largo de lo que se quiere mostrar."



-"El tipo de cambio está estable. El Banco Central cree que la primera batalla está ahí, el tema son las altas tasas de interés."



-"La gente sigue ahorrando en dólares"



-"Estamos todos mirando la próxima cosecha, pero no podemos transitar la recuperación antes que la recesión."



-"El Programa del Fondo es muy estricto, la dieta es exigente hasta el 2020"





