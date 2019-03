"No pueden controlar la inflación", "No conversaría con Cristina ahora", "No respondo las tonterías de Dujovne", y otras declaraciones de Lavagna

Roberto Lavagna.mp3







Roberto Lavagna, ex Ministro de Economía de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "A veces lo suben a uno en el ring, en lugar de pelearse con la realidad se pelean con los que señalan algunas cosas que no están bien de la realidad; hoy no soy candidato a presidente de la Nación: por ahora estamos trabajando en ver cómo se generan algunos consensos básicos".



Además, dijo que "La situación del país es muy complicada y de esta situación no se sale con candidaturas mágicas sino juntando voluntades de varios partidos y buena parte de la sociedad civil: esa es la tarea en este tramo".



"Para mí los central es juntar voluntades para solucionar este tema difícil", agregó.



Acerca del informe de la UCA sobre la pobreza, dijo que "La economía argentina está estancada desde hace 8 años, lo que hay es una acumulación del Gobierno anterior y este Gobierno agudizó. No hay que asombrarse de que haya un aumento de la pobreza y que los sectores de ingresos medios estén hoy sintiendo el golpe, cuando los hechos tienen un arrastre de años tan largo, los efectos no pueden ser otros que los que estamos viendo".



"El plan económico original del gobierno duró dos años y medio; siempre creí que era un plan errado; los mercados también registraron que la política económica no funcionaba y en ese momento el gobierno se quedó sin otra respuesta que concurrir al Fondo Monetario Internacional: es el Fondo quien le ha formulado un programa de ajuste", dijo.



Sobre la tasa de inflación que espera para fin de año, afirmó que "La inflación es por encima de lo que se puso en el presupuesto, pero estará alrededor del 35 por ciento".



Al ser consultado si conversaría con la ex Presidente, dijo que "Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si puede contribuir en algo, en este momento no hablaría con Cristina Fernández porque no serviría".



Sobre las declaraciones de Mauricio Macri, dijo que "Me parece que a veces hay una gran dificultad de entender que la realidad es más que marcketing. Este Gobierno es más marcketing que realidad".



"Yo he hablado con mucha gente, porque hay gente de la sociedad civil que está preocupada por lo que ocurre, yo me reuní con empresarios, entre ellos Marcelo Tinelli", dijo.



Sobre cómo salir de la crisis económica, dijo que "Primero hay que armar un consejo económico social donde las partes analizarán la crisis, no hay nada para repartir. La idea es que haya equidad en el esfuerzo, y no sólo los sectores bajos y medios".





Acerca de las declaraciones de Elisa Carrió donde le dice 'viejo, aburrido y que usa sandalias con medias', afirmó que "Carrió llega tarde con el personaje porque yo dije que se necesita gente joven".



Sobre la relación con Sergio Massa, dijo que " es buena, nosotros estuvimos juntos cuando evitamos que Cristina Fernández pueda ser reelecta".





Finalmente, para responder a la crítica de Nicolas Dujovne a su gestión, sentenció que "No es bueno que cerremos la nota con una tontería".