"No recuerdo una buena transición en Argentina"

lared_export_2019-11-04_11-13-40.mp3



El comentario editorial de Luis Novaresio de esta mañana en Novaresio 910





"Mauricio Macri no se va del país, va a hacer una fundación en donde va a monitorear la oposición. Está muy enojado con María Eugenia Vidal, cree que se entregó, y va a hacer todo lo posible por no potenciarla como dirigente. Confía mucho en la capacidad de gestión de Larreta. Será su mano derecha. De fuentes muy cercanas al macrismo, me dicen que Macri espera al 2021 para reposicionarse en la política. Alberto se va a mantener más blindado que nunca. Hay algunas discusiones sobre el gabinete, algunas certezas, algunas dudas... pero lo principal es: ¿qué va a pasar con Roberto Lavagna? Lo que Fernández debería moderar es las declaraciones de algunos sectores como Marcó del Pont, Zaffaroni. Le diría a Marcó del Pont: "¡cállese la boca!". Saludo que Macri y Fernández hablen todos los días. Es bueno que suceda, me atrevo a decir que nunca hubo una transición ordenada. Cristina nunca le habló a Macri..."