-"Cristina Fernández decidió el tema de los allanamientos, y emitió una respuesta política, más allá de lo que consideró yo como abogado."



-"Las medidas que pide Fernández son normales y racionales, desde el punto de vista que participe su defensa, que se preserve su intimidad es un principio constitucional porque las grabaciones se dan a la prensa y algunos hacen un festival. Luego que se controle la diligencia con un senador"



-"Aún no podemos ejercer el derecho de defensa porque el Juez fue recusado por nosotros con argumentos legales que alguna instancia judicial recogerá. Darle información a un juez que después no la tiene en cuenta, ya ocurrió"



-"Nosotros siempre estamos a disposición de la ley, no vamos a poner ningún reparo."



-"No sé si ella estará presente en el allanamiento, yo sí."



-"La conducta de Claudio Bonadio es inexplicable porque mientras Cristina Fernández no tuvo fueros, y la había procesado por asociación ilícita nunca le ordenó su detención. Con criterio político cambió de posición cuando ella asumió. Yo supongo que seguramente pedirá su desafuero."



Declaraciones de José López, Martín Larraburu, Roberto Baratta: "El proceso es inválido y lo que pasa sigue la misma linea. No hay control de la defensa"



-"Hasta ahora sólo tenemos manifestaciones de personas que dicen que participaron, pero el dinero no está. Así como se plantean las cosas no sirven como prueba. Adem&aac ute;s hay que ver si las declaraciones son por voluntad. La alternativa de ir preso o decir lo que queremos no sé si es a voluntad."