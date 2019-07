Nuevos incrementos de los combustibles: YPF aumentó un 2,5% y se esperan aún más

Gabriel Bornoroni.mp3







Gabriel Bornoroni, Presidente de Federación de Expendedoras de Combustibles y Afines, habló con Luis Novaresio sobre los nuevos aumentos en los combustibles.





Repasá las frases de la nota





-"Aumentó el combustible, yo dije que existía la posibilidad que la petroleras absorban la carga impositiva y no lo hicieron, por el momento sólo aumentó YPF pero el resto hará lo mismo"



-"Esto repercute negativamente en las ventas, es el aumento número 6 y ya tenemos un retroceso del 15 por ciento a nivel nacional"



-"Juan José Aranguren había dicho que la carga impositiva iba a ser el amortiguador cuando necesitarán que no aumentará, pero el viernes la AFIP lo anunció, el 1 de agosto volvería aumentar porque AFIP tiene pactado un aumento"



-"Hubo un traslado de los productos premium a los no premium. Las petroleras son las que aumentan"