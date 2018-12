Omar Plaini: "El camino que eligió el gobierno no nos lleva a ninguna parte"

¿Cómo lo define este año que termina? y en tal caso ¿los trabajadores se han sentido respaldado por su gremio?:

"Mire, los trabajadores siempre están respaldados por los gremios, después habría que hacer un análisis de la CGT en el contexto político de lo que significa la CGT como estructura de poder en lo global y en su conjunto". "Ahora bien, siempre son representados los trabajadores por sus organizaciones sindicales, de hecho, cada organización sindicaeçl representa una actividad y esa actividad hay que preguntarle a los trabajadores ¿cómo fue representada? yo entiendo que sí, siempre están representados".



"Ha sido un año tremendo, yo entiendo que fue de los peores. Est e año hay que ponerlo en el contexto de lo que ha sido la hiperinflación de Alfonsín, lo que significó el 2001 en el contexto socio-económico con la alianza, en ese marco hay que poner este año que no hay una sola variable que haya favorecido a los sectores populares ni a los hombres y mujeres del trabajo y esto no solamente lo decimos nosotros, lo dicen propios y allegados al gobierno, propios y extraños han reconocido que ha sido un año tremendo porque se han producido situaciones que en conjunto son explosivas, cuando hablamos de ajuste, inflación, endeudamiento externo".



¿Le preocupa más el presente o el camino elegido por el gobierno?:

"Nos preocupa el camino que eligió el gobierno, porque el camino que eligió el gobierno no nos lleva a ninguna parte. Hay un dicho que dice "quién no sabe ¿dónde va? termina en cualquier parte y e ste gobierno termina en cualquier parte" obviamente, salvo los 3-4 sectores favorecidos por el trasado económico del gobierno que son el sector agro-exportador, el sector minero, financiero", "el resto de la ciudadanía trabajadores formales, informales, jubilados, pymes, economías regionales, comerciantes, profesionales todos la han pasado muy mal, todos han perdido ingreso, todos han vivido un año tremendo, el peor de los 3 que ha llevado este gobierno y lo otro que se ve es que es un gobierno que no tiene rumbo, insisten, no terminó el año y ya están anunciando los tarifazos para el próximo año lo que nos lleva evidentemente a pensar que a este gobierno poco le importan las mayorías populares".



¿Cómo cree que van a ser las paritarias del año que viene?:

"Los 3 años le erraron, para este año habían fijado un techo del 15%, luego permitió un 5% extra, terminó avalando un bono de 5 mil pesos que no todos lo pagaron", "la mayoría de los trabajadores o actividades que discutieron todas perdieron pero las que más se acercaron a la inflación fueron aquellas que discutieron por arriba del 40%".



¿En algún momento le creyó al gobierno? ¿se ilusionó con el gobierno?:

"No, no, en mi caso nunca porque conozco este tipo de política. No, jamás". "La primera gran movilización que se le hizo a este gobierno fue el 29 de abril del 2016 en el monumento al trabajo". "Movilizamos por una ley de emergencia ocupacional que luego salió en el Congreso y el propio presidente la vetó pero aquella movilización fue la más grande de todas".



¿Fue tibio el año de la CGT?:

"Quiénes nos fuimos de la CGT reclamamos todo el tiempo un plan de lucha".



Sobre la candidatura de Roberto Lavagna:

"Yo creo que lo quieren imponer a Lavagna". "Es un hombre que tiene alrededor de 76 años". "Yo le reconozco su capacidad profesional". "Pero a ver, digo, a mi me da la impresión que hay un sector de la sociedad que está buscando ¿quién puede ser en lugar de Cristina? ¿por qué no dejan que los adherentes decidan en las PASO quién es?".





Plaini.mp3