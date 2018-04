Omar Plaini: "Esta marcha hay que titularla como la marcha del reclamo justo"

Omar Plaini - secretario general del sindicato de Canillitas 21-02.mp3

"Hugo Moyano lo ha dicho en todos los reportajes, él sale a reclamar por algo que cree justo, yo creo que hay que poner en otro plano la marcha de hoy. Ayer escuche a Beatriz Sarlo diciendo que ella iba a dar una vuelta por la marcha, que a los reclamos hay que prestarles atención"-"Este reclamo es a lo que nosotros nos comprometimos en Mar del Plata, después cada organización se hará cargo de lo que dijo y después no cumplió. En el documento de Mar del Plata dijimos que se depositó esperanza en el Gobierno que asumió en el 2015, para que haga una lucha contra la inflación, saque el hambre y no lo hizo. Nosotros cuestionamos el trazado económico del Gobierno. Esta marcha hay que titularla como la marcha del reclamo justo, no de Hugo Moyano, que tiene sus temas en camionero."-"Hay argentinos que se auto-convocan por reclamos que creen que son justos."-"Todos los Gobiernos cuando llegan se tratan de vincular con Hugo Moyano, esto muestra que hay especulaciones, Camioneros en los derechos gremiales nunca retrocede. Los problemas empezaron cuando el Gobierno no cumplió con la CGT. Nosotros recibimos al Ministro de Trabajo para tratar la innovación tecnológica en la salud, blanquear trabajadores, y la formación profesional. Después con el resultado electoral favorable cambiaron las cosas de la reforma laboral y con force metieron la reforma previsional."- Hay ambiente de paro general?: "El paro es una herramienta para defender los derechos, yo creo que el ambiente es de reclamo popular y de reorganización porque el año que viene hay elecciones presidenciales."