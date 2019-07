Oscar Aguad no puede seguir siendo Ministro de Defensa

Siento que la campaña electoral es muy compleja, y lo digo también del lado de los medios. Sabemos que la realidad Argentina es suficientemente grave como para hacer inventarios. La memoria es muy importante, pero cuando es utilizada para denostar al otro se trasforma en una bomba de humo. Salvo que estemos hablando de cuestiones básicas y esenciales que no pueden discutirse de ninguna manera, y uno es el sistema democrático. Ayer el Ministro de defensa de Oscar Aguad fue interrogado por nuestra querida amiga María O'Donnell respectode porque Aldo Rico había desfilado el 9 de Julio y dijo: "Bueno fue un veterano de Malvinas, y que de alguna manera el movimiento cara pintada fue algo chiquito, que no amenazo a la democracia". Acá hay dos opciones: o Aguad es un ignorante o Aguad piensa esto !. Si es la primer opción es muy complicado porque Aguad vivió, lo vivimos, era un tiempo donde los militares tenían poder de fuego para voltear un presidente enserio. Los carapintadas encabezados esencialmente por Aldo Rico, y Seineldín hicieron una movida que oba con la posibilidad de destituir un presidente constitucional. Lo vimos todos, Aguad no pudo NO haberlo visto. La chance de la ignorancia del Ministro de defensa cae inmediatamente. Lo otro es que piense esto, si un ministro de defensa, cree que lo de Rico es un hecho chiquito, estamos complicados. Siempre está la posibilidad de meter la pata o tener un mal día, pero siempre se pide disculpas. Ayer llegaron las disculpas del Ministro Aguad en tercera persona. El comunicado lo mando Alejandro Pabollino que es un amabilísimo gente de Prensa de Aguad. Ya me aburrí de repetir en este programa que el agua moja, cuando uno condiciona las disculpas en realidad encubre una intención de no disculparse. Las renuncias y las disculpas son incondicionales. Cuando vos pones en tela de juicio el sistema democrático, estas siendo una persona que no merece ser ministro de un gobierno constitucional. Yo lo decía muy temprano a las seis de la mañana, a veces me he subido a la petulancia de pedir renuncias, yo creo que aguad no puede ser ministro, esta disculpa penosa, este discurso penoso que ha hecho, cuando durante días y días no puso la cara ante los familiares cuando paso lo del ARA San Juan, sigo para atrás ? .

Ayer nuestro Presidente no hizo ninguna consideración de este tema, yo ya sé que el que calla otorga es un dicho muy popular demasiado manido, pero acá vuelvo a pensar en dos posibilidades: o no se enteró el Presidente que su Ministro dijo esta enormidad, o enterado lo comparte. Si Aguad sigue siendo Ministro sin ninguna otra aclaración, es que Macri cree también que los cara pintadas fue un hecho chiquito y eso sería gravísimo. No estoy diciendo que Aguad se tiene que ir por petulancia del periodismo, lo estoy diciendo en honor a un sistema del que Aguad ha sido tributario, del que nosotros somos beneficiarios, y del que ninguno de los que vivimos en la Argentina tenemos que permitir que un ministro de defensa diga semejante burrada