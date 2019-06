Oscar Herrera Ahuad: "Este es un triunfo netamente provincial"

-"Este triunfo es netamente provincial, acá discutimos la provincia que queremos y la que llevamos adelante, marca una política misionerista, donde hemos discutido con la Oposición, en una campaña limpia y con propuestas".



-"No tengo una lectura definida al respecto si hubo apoyo del Gobierno a su candidato. Siempre hemos dialogado con los diferentes gobiernos nacionales y el diálogo con el gobierno actual ha sido bueno, cada uno hacia adentro de su propio espacio político tendrá que hacer las lecturas necesarias, pero nuestra fortaleza está en una política pública que se para por encima de las grietas".



-"Nosotros tuvimos una relación correcta con el Gobierno nacional, hemos acompañado y reclamado algunas políticas públicas. No fueron los mejores años a nivel macroeconómico"



-"Misiones no tiene deuda publica y eso se nota cuando tenemos que tomar decisiones para nuestra provincia".



-"Nuestro espacio todavía no ha discutido la línea nacional que vamos a llevar; esa decisión se dará esta semana o la próxima. No he tenido diálogo con ningún candidato a presidente".



-"El porcentaje es 73 por ciento, pero no importa la cantidad, lo que uno quiere es mejorar la calidad de vida de los misioneros"



Mariana Contartessi, columnista: "Sacó 55 puntos de diferencia de Humberto Schiavoni, que es apoderado del Pro, senador nacional. El oficialismo de Misiones se ha ratificado"