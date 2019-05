Oscar Parrilli: "Pollicita miente en la causa contra Cristina Kirchner"

Oscar Parrili.mp3







Oscar Parrili, ex Director de la Agencia Federal de Inteligencia, habló con Luis Novaresio a pocas horas del inicio del juicio a Cristina por la causa de vialidad.





"Ella siempre concurrió a las audiencias, en su hecho inédito en la justicia este juicio. La denuncia fue hecha cuando Javier Iguacel asume su cargo, sólo investigó la auditoria en la empresa de Lázaro Baez. En 60 días las conclusiones fueron que Lázaro Baez ganó las licitaciones por mejor precio, no hubo obras pagas, sin hacer".



Luis Novaresio, conductor: "Eso no dice Pollicita".



Oscar Parrilli: "Pollicita miente, en Página/12 hoy lo explica muy bien.



-"El Gobierno de Mauricio Macri persiguió a la procuradora hasta que renunció"



-"En la provincia de Río Negro la obra vial la tiene, en un 80 por ciento, una empresa".



Luis Novaresio, conductor: "Yo prefiero leer lo que diga el fiscal, no un periodista"



Oscar Parrilli:: "Hay muchas nulidades planteadas en esta causa".



-"Esto forma parte de la persecución mediática y judicial, este Gobierno piensa que con el juicio va a conseguir votos, pero es tal el desastre económico que no lo van a conseguir. Los votos se consiguen si gobernas bien".



-"Para mí Lázaro Baez es inocente, por el momento el único empresario que es un delincuente es Franco Macri por las declaraciones de su hijo"



-"Nosotros contratamos a Franco Macri porque ganó la licitación".