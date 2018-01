Osvaldo Bassano: 'A partir de mañana, los consumidores sufrimos un poquito más, por no decir mucho más'

Osvaldo Bassano - Presidente ADDUC,Director Instituto Derecho Consumidores CALZ 31-01.mp3

"A partir de mañana, los consumidores sufrimos un poquito más, por no decir mucho más". "Hay fuertes aumentos de la luz, el gas, están trabajando en el tema del agua, piden un aumento que no debería darse. Lo más importante es luz, gas, transporte, medicina prepaga". "La luz según el consumo puede llegar al 42% de aumento. Transporte es un fuerte incremento que del año pasado para acá llega al 60%, va a continuar en los meses de marzo y junio. No nos olvidamos del aumento del gas, tiene un incremento de más del 30%". "Esto se suma al aumento de naftas, que vimos que están moviendo a algunos alimentos".Prepagas: "De 2016 al fines del año pa sado, el promedio acumulado de aumento de la medicina prepaga llegó a 160%. Tenemos un aumento ahora que es a partir del 1 de febrero, le tienen que avisar al consumidor 30 días antes que le van a aumentar. No existe este aumento porque no tiene el aviso suficiente"