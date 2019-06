Pablo Javkin: "La grieta en Argentina no lo soluciona nada, estamos cada vez peor"

Pablo Javkin.mp3







"El Presidente ( Mauricio Macri ) viene más tarde, creo que hay una actividad en un club con chicos de escuelas".

"Nosotros reclamamos mucho que venga el Presidente, ahora viene el Presidente y viene la ex Presidenta hoy mismo a distintos actos pero no al acto oficial".

"Tenemos el acto bien temprano a la mañana donde se hace la parte protocolar y la parte más linda del 20 de junio es a las 11 de la mañana cuando empiezan los recitales, la parte más popular que se llena hasta la tarde, pero bueno este año no se va a dar quedó muy separado el acto oficial del resto de los actos y se da esta particularidad de que las autoridades nacionales van a venir un poco después".



Novaresio: "Venís del Frente Progresista. ¿Cómo estás viviendo esta polarización? que hoy en Rosario tiene este escenario, a la mañana Mauricio Macri, a la tarde "Sinceramente" con Cristina Kirchner".



Javkin: "La grieta en Argentina no lo soluciona nada, estamos cada vez peor". "La Argentina no crece, crece la pobreza". "Me desilusiona mucho y lo digo con respeto que tengamos un país donde la política se convierta en el mundo del espectáculo, tal con tal, la cartelera, éste en tal lado, éste en tal otro, y de los problemas en serio no se habla nada".



Se refieren a noticia en Diario La Capital de Rosario sobre la desocupación.



"El no ser capital de provincia... cuando hay crisis económica la sentimos mucho más".



"Electrodomésticos ligados a la industria blanca de heladeras, el polo de distribución del acero, que a veces lo compensamos por tener la parte ligada al agro que es fuerte en la región... Hay cosas para hacer a nivel municipal".



Novaresio: "En la Provincia de Santa Fe ganó Omar Perotti, ¿ganó el peronismo local, ganó el kirchnerismo?".



Javkin: "Omar Perotti es un candidato que atraviesa un poco esa discusión también". "Nosotros tenemos un sistema electoral en Santa Fe de boleta única por categoría".



Novaresio: "Autor Pablo Javkin".



Javkin: "Evidentemente eso hace que la gente reparta el poder. Vos fijate que para gobernador ganó Perotti, a Diputados Provinciales el Frente Progresista, pero a Intendentes en Rosario en mi caso, Santa Fe, Venado Tuerto, San Lorenzo, Avellaneda, las ganó el Frente Progresista, o sea que vamos a estar en un desafío de un gobernador e intendentes de otro signo. Le tengo mucha confianza a eso".



Novaresio: "¿Te desilusiona que Mauricio Macri no vaya al acto central?".



Javkin: "Quiero ser justo y es un acto central muy particular, muy pegado a un proceso electoral. A mí siempre me gusta que tengamos un acto central por el Día de la Bandera con el Presidente presente, te hago ese matiz para ser justo en relación al de hoy, pero aspiro a que recuperemos un 20 de junio donde la fiesta popular que sería el Día de la Bandera esté unida al acto institucional que es lo que parece que nos cuesta mucho hacer desde hace mucho tiempo".