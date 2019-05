Pablo Moyano: "El gobierno con este allanamiento quiere atemorizarnos"

- "¿Quedan dudas que el allanamiento lo mandó el gobierno?, vos fijate que el show lo arman a las 11hs cuando cientos de afiliados estaban haciendo el tramite en la obra social. Irrumpieron 150 gendarmes y lo terminaron a la 1 de la mañana, se llevan los disco rígidos de los afiliados. Ya no disimulan nada: a días del paro general, de las ollas populares y la movilización, el gobierno pretende atemorizarnos con esto, como también la multa. Quieren que el gremio firme la reforma laboral, la rebaja del convenio colectivo de trabajo, o las paritarias que quieren ellos. Es un ataque orquestado por Patricia Bullrich, por orden del Gobierno de la nación. No se descarta ninguna medida para los próximos meses".



- "El consenso es un slogan m&aa cute;s de campaña del chanta de Jaime Durán Barba, para tapar la crisis del país; estuvieron tres años para meter presa a Cristina Fernández y ahora la invitan a un café... creo que no va a tener ningún resultado, porque es una acción de campaña".



-"El Gobierno perdió el rumbo político y sale con estas medidas".



-"Hay tres candidatos anotados hoy por el Partido Justicialista: Daniel Scioli, Agustín Rossi y Felipe Solá... trabajaremos para que el afiliado al peronismo vote en las PASO, para que en octubre termine esta pesadilla".



-"Estamos yendo a Los Toldos, si Evita viviera, votaría a un candidato del peronismo, estaría en la calle defendiendo los derechos".