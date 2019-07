Pablo Wende: "Tener un dólar alto para que Argentina sea competitiva no es sostenible"

-"Lo que pasa con el dólar es razonable, viene de adentro, llama la atención que no pasará antes. Faltan once días hábiles de operaciones en los mercados, muy cerca de las Paso, es logico que haya más cautela. Sobre todo porque hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará"



-"El dólar venía atrasado desde fin de abril y la inflación es alta. De todas maneras estamos más altos del nivel dólar de abril 2018. Recordemos del dólar que tenía Sturzenegger cuando empezó. Yo creo que está bien, tener un dólar alto para que Argentina sea competitiva no es sostenible, porque genera más inflación"



-"Me sorprendió lo que dijo Guillermo Calvo, primero porq ue está desviado de lo que es la opinión media de los Mercados; ahora Calvo parte de una tesis que hay que ver si ocurre, quién le dijo que Alberto Fernández va a ajustar"



-"El año que viene hay que conseguir dinero en los mercados. Calvo dice que Macri no tendrá apoyo para el ajuste, Alberto Fernández dijo que iba a negociar con el Fondo"