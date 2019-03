Padre Pepe Di Paola: "Este momento se parece a lo previo del 2001"

El Padre Di Paola habló en Novaresio 910 y dijo que "La situación social económica es grave, las villas ya tienen circunstancias complejas, pero el deterioro que notamos en el bolsillo de la gente es terrible, cada vez más gente sin changas".



Además, dijo que "La clase media pintaba una pared, quería que le corten el pasto y ahora ajustó su cinturón. También vemos menos economía popular en los barrios. Muchos no pueden viajar porque no tienen plata para la Tarjeta Sube".



"Nosotros apostamos en el barrio, la falta de trabajo además de la falta de dinero marca la desintegración de la familia. Este momento se parece a lo previo del 2001", dijo.



Sobre la diferencia con el 2001, dijo que "También hay que decir que en el 2000 no estaban los programas sociales, o la AUH, entonces la situación era más difícil. No voy a olvidar cuando se impulso el Plan Remediar, nos ayudó mucho. Aún existe el colchón, pero no pueden comprar alimentos, ni cargar la Tarjeta Sube".