Padre Pepe Di Paola: "Veo más gente en la calle que antes"

-"Cuando uno no pone en primer lugar a las personas y a la vida se dan estas reacciones, cuando yo escribía lo del Paco también ponía a 40 cuadras de la Casa Rosada, era otro Gobierno, uno pone la Casa Rosada porque es el lugar que se toman decisiones. No tienen que tomársela con Juan Carr ni con nadie, sino tomar conciencia de que durante el año los gobiernos no trabajan en estos temas, que son de vida o muerte y cuando sucede que la gente muere de frío es porque no hay lugares de atención inmediata".



-"Caritas en la Ciudad de Buenos Aires tiene 400 camas que atiende a la gente, hay un trabajo constante de los hogares de Cristo. No hay que dejar la política social y de inclusión como último recurso".



-"La política reacciona muchas veces por el cálculo electoral y por eso buscan dividir la historia entre un grupo y otro, cuando la sociedad argentina se compone de un montón de gente con pensamientos diferentes".



-"Si el Estado tomara una intervención seria, más allá de los gobiernos, se podría trabajar mucho con la situación de calle, que es muy compleja, algunos van a lugares de la Ciudad, otros no. Hoy hay más gente en la calle que antes".



-"Nosotros recibimos ayuda para dar de comer a la gente"