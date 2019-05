Carlos Alonso.mp3







-"Estamos de paro, yo no soy delegado de la empresa, el problema que tenemos es que el 30 como la UTA no se adhirió al paro nosotros comenzamos a trabajar pero sufrimos agresiones, ante no tener respuesta de seguridad no salimos. No dejamos de trabajar por paro, sino porque no teníamos seguridad"



-"Los trabajadores se presentaron a trabajar, la empresa no puede descontar el día. Esperamos la respuesta de la empresa".