Paro del 29: Tampoco habrán colectivos

"Mañana no va a haber colectivos ni trenes: hay un paro y muchos compañeros van a adherir a la medida, a pesar de que Roberto Fernández ha lanzado otra medida para el día primero, que no es laborable".



"Nosotros no tenemos afectación al impuesto a las ganancias en grandes sectores de nuestra actividad. Sobre 4000 compañeros que relevamos tenían afectación solo 300. Habían abonado $400 por compañeros." "Tirar una medida por menos del 10% de los compañeros es elegante pero no es lo que precisamos" "Desde el año pasado nosotros no coincidimos políticamente con Roberto Fernández y por eso formamos otra lista; no solo no coincidimos en la cuestión sindical y salarial sino también en lo social, lo que debería contener nuestra organización y no contiene".