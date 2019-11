Paro docente. "Los maestros no están siendo escuchados"

lared_export_2019-11-08_10-08-20.mp3



Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, habló con Luis Novaresio sobre el paro nacional realizado a causa de las condiciones laborales de los docentes.





Las características del paro: "Es paro nacional en todo el país. Va a haber una marcha hoy en Chubut. Hay que resolver el conflicto y pagarle el sueldo a los maestros"





Lo que lo genera: "Los maestros no están siendo escuchados. Hemos hablado con el Ministerio de Trabajo y con el de Educación, y han hecho solo un aporte que no alcanza. Alejandro Finocchiaro politiza todo y no se da cuenta de que este no es un problema político"





Por último, preocupada, resaltó: "En muchas provincias, los maestros no llegan a fin de mes y los chicos van a la escuela con hambre"