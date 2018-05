Paro de subte: "El paro es contra la gente"

Felipe Miguel - Jefe de gabinete porteño 18-05.mp3

Paro de subte: "El paro del Subte no es contra el Gobierno, sino contra la gente. Estoy en desacuerdo con los cortes en el transporte publico, no hay derecho"-"El corte es ilegitimo, por los convocantes, los metrodelegados quieren discutir paritarias y no están autorizados.-"Estamos reforzando la línea de colectivos que recorren el trayecto de los subtes"-"Es la interrupción de un servicio publico esencial"-"La paritaria que se acordó con la UTA fue de 15 por ciento y tiene una clausula de revisión"- Tarifa de subte: "Esto afecta para mejorar el servicio del subte, estamos trabajando para que se apliquen las tarifas que se deben"