Patricia Bullrich: "Cristina sintió rara la entrevista porque no estaba acostumbrada a ser interpelada"

Patricia Bullrich.mp3



Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre la compra de 100 pistolas Taser para los aeropuertos y ferrocarriles, y se refirió al comentario de la ex Presidente sobre la entrevista realizada en 2017 por el conductor de Novaresio 910.





Repasá las frases de la nota





-Cristina Fernández y las entrevistas: "La entrevista que usted le hizo hace dos años fue muy valorada por estar bien hecha. Ella quizás lo sintió raro porque no estaba acostumbrada a dar entrevistas, ella siempre habla, y no es interpelada"



-"No sé si es sincera o no, yo leí un tuiter, pidió disculpas, usted debe decidir si las acepta o no"



- Funcionamiento de las Taser: "Hicimos una compra importante, porque logramos un ahorro importante en las 100 pistolas Taser que compramos. Ahora comienza el curso, entrenamiento de las dos fuerzas que las usarán, la policía Federal y la Aeroportuaria, se usará en lugares de mucho público".



-"El otro día una persona en el Aeropuerto de Ezeiza fue muy violenta, y la tuvo que contener la policía Aeroportuaria"



-"El protocolo es como para cualquier arma, siempre se usa cuando no queda otro medio. En trenes se puede usar"



-"Las Taser se podrán usar en ferrocarril y Aeropuertos"



-"Si la situación que se da es de violencia se usará, el objetivo es que no haya efectos no deseados. Por otro lado, en varias estaciones tenemos el programa de reconocimiento fácil"



-"Hemos mejorado la seguridad de trenes un 60 por ciento junto con las empresas de trenes"