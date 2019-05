Patricia Bullrich: "Estos paros son muy poco democráticos"

Patricia Bullrich.mp3







Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre los primeros análisis del quinto paro general al gobierno de Mauricio Macri.





Repasá las frases de la nota





-"Estoy en el Comando Electoral, hay delegados sindicales que no dejan entrar a trabajadores a sus empresas. No está bien que el apriete sea la forma que usen para que la gente no trabaje, se da sobre todo en supermercados"



-"La gendarmeria está en Panamericana y 197, se garantiza el transito, como así también en el Puente Pueyrredón, hay un grupo de manifestantes, pero están las Fuerzas Federales. Los accesos por el momento están habilitados"



-"También estamos trabajando con las Fuerzas para colaborar a las estaciones de servicio que quieren trabajar y no las dejan"



-"Estamos hartos de los paros, es el quinto paro que sufre este gobierno, ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas hay que bancarse los paros. Es algo poco democrático".