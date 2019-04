Patricia Bullrich: "Los mercados están leyendo mal la situación"

Patricia Bullrich.mp3







-"Creo que se hizo justicia con Lino Villar Cataldo; es una persona que en una circunstancia de su vida fue atacado de una manera violenta y cuya vida corrió peligro, por eso se defendió. La desgracia es que en su defensa el delincuente murió, pero lo importante es que en una circunstancia de este tipo la justicia debe mirar el contexto y qué hacía cada uno: quién es la víctima y quién es el victimario".



- "El fondo para mí es que Villar Cataldo salía de su consultorio y vino un delincuente, el médico se defendió y lamentablemente muerte el delincuente."



-"El análisis que se tiene que hacer es que queremos vivir en una sociedad ordenada, dónde está la victima y el victimario. El jurado entendió quien era el inocente y quién provocó"



-"Villar Cataldo ha sufrido mucho, tuvo que mudarse, perdió pacientes, no es buena la situación; lo que estamos analizando es qué hubiera pasado... es mejor que la gente no ande armada, pero en una situación que ya se dio hay que poner las cosas en su lugar".



- "Voy a recibir a Villar Cataldo; hablaremos para ayudarlo. Yo estaba convencida que esto iba a pasar, porque es algo que empieza a ordenar el país, en cosas sucedidas".



-"Hay un mecanismo legal para tener armas, pero prefiero que la gente no ande armada, los países que tienen armas tienen más homicidios".



-"En Argentina está el ANMaC que da la licencia para tener armas"



-"Estuve en el almuerzo con Durán Barba, escuché muchas cosas de eso. Se dijo que analizamos el Plan V, y es mentira. Se habló de cómo estamos, Durán Barba trajo encuestas, estamos todos trabajando para ganar, apoyamos a Mauricio Macri, analizamos estrategia"



-"Estamos en una situación de incertidumbre por la situación política".



-"No sé qué dijo Durán Barba, me gustaría ver la entrevista en Bloomberg TV, pero también él dijo que los Mercados están leyendo mal la situación. No creemos que hay algo especulativo".



-"Nunca se pensó en un cambio de gabinete"



-"No separé el dinero para comprar el libro de Cristina Fernández porque está agotado, igual me lo van leyendo por la tele"