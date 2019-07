Patricia Bullrich: "No veo como una opereta política la apertura del estadio de River"

Patricia Bullrich.mp3







- "El video que se viralizó es falso, a partir de una situación que yo fui a una conferencia de prensa muy temprano en la policía montada de la Federal, que teníamos un operativo de seguridad, y yo salí sin peinarme y me cargaron, eso era divertido, pero a la noche me dicen que en el video hablaba mal. Veo el video y confirmo que era un video que deformaba mi voz, para que parezca alcoholizada o pastillas que me impidieran el habla"



-"Llame a mi jefe de ciber delito, le dije lo que pasó y avisó a Reverso, que junto con Facebook, Google inmediatamente se dijo que era mentira, golpean la credibilidad de las personas".



-"Nosotros tenemos una línea de trazabilidad de la persona que lo publicó en primer lugar, es una persona de Paraná, su familia tiene una causa de narcotráfico, y se viralizó por el espacio kirchnerista, pero no salió de ese espacio. Tiene que ver con la tarea que yo realizo. Yo no he dicho el nombre de nadie"



-"Esto tiene que ver con la tarea que desarrollamos en Paraná contra el Narcotráfico. Hablaré con la Cámara Nacional electoral por el tema de resarcimiento o si se debe hacer algo penal"



- Sobre la campaña solidaria de River Plate y Red Solidaria: "La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos refugios para poder lograr que todas las personas en situación de calle vayan. Es bueno que lo hagan otros, como River Plate y Juan Carr, no lo veo como una opereta política, Rodolfo D'Onofrio es una persona seria, quizás lo que falta es coordinación para no duplicar esfuerzos"