Patricia Bullrich: "Sabemos que Samid salió por los senderos ilegales por donde cruza la gente"

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "La llegada de Alberto Samid está prevista para hoy a las 22:00. Imagino que irá a algún lugar de la Policía Federal hasta tanto lo reclame el Tribunal Oral, creo que es el jueves".



Además, dijo que "Lo importante es el procedimiento de detención de una persona que dijo por los medios que estaba en un campo y que no lo iban a encontrar y que jugó a la prescripción de una causa, fue buscado y traído al país".



"No sabemos exactamente por dónde salió tengo información ni hipótesis de por qué se fue a Belice. La mentira en el delito migratorio hace que la justicia lo expulse por mentir, porque no fue de vacaciones, por eso enviamos dos policías Federales, ya que se podía ir donde quiera", agregó



Sobre por dónde salió el empresario de la carne, afirmó que "Sabemos que entró a Paraguay a la 1 de la mañana, no es que fallaron los controles migratorios, sino que muchas fronteras tienen senderos ilegales por donde la gente cruza"



"Está muy bien la relación con la gobernadora, estoy trabajando en la Provincia de Buenos Aires y vamos a tener muchas novedades de carácter operativo", finalizó.