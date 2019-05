Paula Grotto: "Claramente en La Pampa ganó la unidad del peronismo"

Paula Grotto.mp3







Paula Grotto, viceintendente electa de Santa Rosa por el espacio Octubre Peronista, habló con Luis Novaresio sobre el triunfo del kirchnerismo en la capital pampeana.





-"Ayer el ejemplo de Santa Rosa La Pampa es clave para leer lo que pasará en el resto del país. La dispersión del campo nacional y popular permitió que asuman el Poder personas que no tenían como objetivo la felicidad del pueblo. Siento que es claro, no es dificil de leer".



-"Soy peronista por una cuestión familiar, y luego lo decidí. Yo fui funcionaria del Kirchnerismo, para mí son lo mismo"



-"Nosotros no hemos hablado aún de la formula Fernández- Fernández porque estábamos en la elección. Ahora comenzaremos a conversar sobre eso. Igual estamos felices con esta formula".



-"Yo a Alberto Fernández lo respeto mucho políticamente, y Cristina Fernández es una líder política indiscutible. Es la decisión que más correcta tuvo para lograr una unidad amplia del movimiento nacional y popular".