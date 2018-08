"Perdemos en términos de calidad y conocimiento y los pibes, que quedan desconectados"

REPASA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Hace tres semanas, pero acumulamos 25 días sin clases en el Colegio Nacional Buenos Aires, no se pierde la regularidad, pero sí conocimientos que pueden perder nuestros alumnos, ahora hasta el 31 de diciembre habrá mesas de exámenes. Más allá de eso es que le pasa a los pibes, que pierden la rutina, el compromiso. Es cierto que no es parejo, pero las interrupciones afectan a los estudiantes, y del otro lado, no hay repuesta para los docentes"



-"Ya no sé si se trata del Ministerio de Educación o de Hacienda"



Luis Novaresio, conductor: "Ya no es más Alejandro Finocchiaro, sino de Nicolas Dujovne, el Ministro de Hacienda decide que sí y que no"



Gustavo Zorzoli, rector del Cole gio Nacional de Buenos Aires: "Los sueldos de los docentes se llevan la parte más importante del presupuesto. El tope de la escala salarial es 15 por ciento, cuando el país tuvo muchas transformaciones, el indice de inflación es del 30 por ciento"



-"El tema es que se va a la baja de los salarios"



-"Yo recomiendo ser docente, es un trabajo interesante aunque no está bien remunerado"





