Pino Solanas: "Nos gobierna una mafiocracia joven"

-"No sé mucho de los puntos de acuerdo del Peronismo no K con el Gobierno. Ojalá se llegue a buen puerto, pero vamos al cuarto año. Al macrismo se le facilitó votar todas las leyes y llegamos a este callejón sin salida. Se le hizo un daño a la Argentina".



-"Yo no soy Kirchnerista, soy fundador de Proyecto Sur, jamás renunciamos a nuestras posiciones. La actividad Parlamentaria enseña mucho, hay que hacer alianzas circunstanciales para sacar leyes. La tarea que le queda al gobierno que viene es enorme, porque fueron años de destrucción, hay que replantear reestructurar la deuda, relanzar la industria, combatir la pobreza"



-"Cada vez los salarios están peor".



-"Yo propongo un frente grande, sin exclusiones, el que salga candidato a presidente lo voy a votar con responsabilidad, sea Cristina Fernández o no"



-"Nadie dice nada del dinero que largaran para la puerta giratoria, endeudan por varias generaciones a los argentinos. Por el momento Trump pone el dinero. Nos gobierna la mafiocracia"