Pobreza. "Es muy fuerte que Marcos Peña no pida disculpas"

Victoria Tolosa Paz habló en Novaresio 910 y resaltó la falta de autocrítica del Jefe de Gabinete, a la hora de dar declaraciones sobre los indicadores económicos.





Sus declaraciones:





- "Estuvimos trabajando como si estuviéramos en funciones. Eso nos pidió Alberto".





- "Las dos grandes preocupaciones de Alberto Fernández son los adultos mayores y las mujeres madres de chicos de 0 a 6 años".





- "No llegamos a una explosión social en las calles porque no estamos ante un drama social. Los 586 mil planes sociales del gobierno de Macri sirvieron para eso".





- "Marcos Peña no tiene capacidad para hacerse cargo de lo que hicieron. Si sigue, tiene que pedir perdón y decir que se equivocaron. Ellos dijeron que los evaluemos por la pobreza: no solo no la bajaron sino que la aumentaron a niveles exponenciales. Es muy fuerte que no pida disculpas".