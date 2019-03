Pobreza: Los números son los grandes encubridores de la realidad

ED NOVARESIO.mp3







14.700.000 pobres en la argentina. corrientes es la provincia mas pobre. 1 de cada 2 pibes menores de 10 años son pobres.

Dante Sica dice que ahora hay la misma pobreza que cuando asumieron pero Bermudez dice que era del 27%.

Ayer el dólar bajó un poco pero uno dice que la opción que baje la inflación hay que descartarla.





Los números son los grandes encubridores de la realidad. Todas las cifras son tremendas pero 1 de cada 2 menores de 14 años sean pobres es la peor.

La política de Mauricio Macri fracasó.





Lo que más me impacta es la pelea de quién tiene más pobres, si Cristina o Macri.

No nos podemos resinar a tener un sistema tan pobre que discuta quién es menos peor. Salgamos de esta lógica. Esta política económica ha fracasado.

Me aburrieron con que "todos somos responsables" porque si todos somos responsables, ninguno es responsable.

Si un Presidente me dice que es responsable, me parece que es de buena leche.





Ser pobre no es una descripción metafórica. Es no comer, no tener educación, no tener salud.

Esperemos que la clase dirigente deje de utilizarnos y que nosotros dejemos de discutir por quien es menos peor.