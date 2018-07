REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"Sólo quiero que se haga Justicia, tenemos que pelear para que haya más seguridad, no podemos salir a la calle y que nos maten como perros"



-"Las autoridades no nos escuchan."



-"Me gustaría saber por qué hicieron eso, quiero que paguen. Yo también soy policía, laburo todo el día, vivo en Berazategui, viajamos para llegar al trabajo, no tenemos auto."



-"Nosotros no cobramos nada en sueldo porque sacamos prestamos, cobro los adicionales nada más, teníamos prestamos del Banco Provincia, Visa."



-"Un adicional son 12 horas, es decir 1700 pesos."



-"Hace una semana le dije que nos teníamos que ir de la Fuerza."



-"Voy a luchar por la seguridad de mis compañeros y que tengamos un buen sueldo, nos prometieron y no cumplieron."



-"Yo tengo dos hijos."



-"Yo no quiero que nos dejen solos."



- Es cierto que te llamó la atención el Jefe de policía por lo que dijiste en el hospital?: "Sí, lo que dice él no es así, yo dije que así es como cuidan al personal. Luego le pedí disculpas y le quise dar mi credencial, no quiso y me dijo comportate como un hombrecito"





AUDIO DE LA ENTREVISTA