Política. "Macri es un candidato disociado de la realidad"

Nicolás Trotta, coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, conversó con Luis Novaresio e hizo hincapié en un concepto que, desde el Frente de Todos, repiten hace meses.





Sobre los rumores que lo vinculan con un futuro Ministerio de Educación: "Primero hay que ganar el domingo"





Lo bueno y lo malo del debate: "Fue un debate mucho más picante que el de Santa Fe y estamos conformes con el desempeño de Alberto Fernández. Me gustaría que Macri trate de tener mayor vinculación con la realidad. La sociedad termina diciendo que el mejor candidato es el que va a terminar votando"





La situación que se generó entre Macri y Fernández: "No estuve atrás del escenario, pero por lo que me contó Alberto Fernández no hubo un intercambio con Macri sobre la muerte de su padre"





Sobre la profundización de la 'grieta' en el debate: "Es algo que buscamos en términos electorales. Terminado este proceso, creemos que hay que intentar dialogar"





Si gana Alberto Fernández, ¿cuándo anuncia su gabinete? "No creo que a partir del 28 de octubre Alberto tenga que definir su Gabinete. Ahí empieza una etapa de transición en la que él puede convocar a otros sectores que hoy participan del proceso electoral"