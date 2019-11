Política. "Mauricio Macri fue el peor presidente de la democracia"

lared_export_2019-11-06_11-18-59.mp3



Santiago Cafiero dialogó con Luis Novaresio y criticó fuertemente la gestión de Macri. Además, se refirió a la posibilidad de ser Jefe de Gabinete.





Sobre los rumores que lo vinculan con el cargo de Jefe de Gabinete: "No me presentes como futuro Jefe de Gabinete, soy un simple colaborador. Por supuesto que si me ofrecen ese cargo, lo acepto. Soy militante peronista desde los 15 años"





La transición: "Por ahora, lo que se ha hecho de transición es una foto y una reunión muy importante. Después, no se avanzó mucho más"





La herencia: "El gobierno de Macri dejó dificultades muy profundas como la deuda y la fuga de capitales. Son problemas que antes no existían. El año que viene se van a conocer las cifras de pobreza, indigencia y malnutrición actuales. Se espera un 40% de pobreza para fin de año. El cepo es producto de la tremenda fuga de capitales que hubo en Argentina, y que promocionó Macri. La gestión económica fue castigada por la sociedad en las urnas. Por primera vez en la historia en Argentina, un presidente se presenta para la reelección y no lo logra. Mauricio Macri fue el peor presidente de la democracia, incluso peor que De La Rúa. No tiene un solo logro"





Sobre el posible rol de Cristina en el gobierno de Alberto Fernández: "Obviamente que va a tener un rol central, pero el gabinete lo arma Alberto porque es el Presidente. Creer que Cristina no va a tener un rol central es desconocer la figura del vicepresidente, y desconocer la magnitud de dirigente que ella es"