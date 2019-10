Política. "Seré Presidente o nada"

N89966835.mp3



El candidato a Presidente por Consenso Federal dialogó con Luis Novaresio. Roberto Lavagna hizo un balance sobre lo que dejó el debate presidencial y se refirió a las elecciones.



Sobre el debate: "Me sentí incómodo en el debate. Era poco lo que se podía contribuir en términos de dividir la polarización. Es preferible un debate un poco más flexible en estos tiempos. Pero es mejor que haya algo a que no haya nada. Dependerá del momento cambiar mi estrategia el domingo. El debate no se trata de confrontar. Si ustedes se toman el trabajo de mirar con prolijidad lo que se dijo, mi cierre fue muy fuerte: dije que había que dejar de burlarse de los argentinos"





Sobre el riesgo de corrida bancaria y el cepo: "Vamos a esperar a ver quiénes serán funcionarios. Hay mucha especulación"





Con respecto a las elecciones: "Que yo sea candidato a Presidente, no significa que no me pueda sentar en una mesa de diálogo, justamente esa es la idea. Después del 10 de diciembre, seré Presidente o nada"